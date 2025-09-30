Cégjegyzék
Ab Initio Software
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Boston Area csomag a Ab Initio Software cégnél összesen $200K yearként. Tekintsd meg a Ab Initio Software teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ab Initio Software
Software Engineer
Lexington, MA
Összesen évente
$200K
Szint
hidden
Alapbér
$180K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Ab Initio Software?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ab Initio Software cégnél in Greater Boston Area évi $344,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ab Initio Software cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Boston Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $188,750.

