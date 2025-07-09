Cégkönyvtár
Aakash Educational Services Fizetések

Aakash Educational Services fizetési tartománya $3,074 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $25,305 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Aakash Educational Services. Utoljára frissítve: 8/10/2025

$160K

Ügyfélszolgálat
$3.1K
Informatikus
$6K
Értékesítés
$7.2K

Szoftverfejlesztő
$25.3K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Aakash Educational Services-nél a Szoftverfejlesztő at the Common Range Average level, évi $25,305 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Aakash Educational Services-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $6,605.

Egyéb források