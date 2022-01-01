Cégkönyvtár
A123 Systems
A123 Systems Fizetések

A123 Systems fizetési tartománya $29,850 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $149,250 Adattudós felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól A123 Systems. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Vegyészmérnök
Median $125K
Adattudós
$149K
Szoftverfejlesztő
$29.9K

Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A A123 Systems-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a A123 Systems-nél a Adattudós at the Common Range Average level, évi $149,250 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A A123 Systems-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $125,000.

