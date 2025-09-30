Cégjegyzék
84.51˚
84.51˚ Szoftvermérnök Fizetések Cincinnati Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Cincinnati Area csomag a 84.51˚ cégnél összesen $120K yearként. Tekintsd meg a 84.51˚ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Összesen évente
$120K
Szint
L2
Alapbér
$110K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$10K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a 84.51˚?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Kutató Tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a 84.51˚ cégnél in Cincinnati Area évi $163,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 84.51˚ cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Cincinnati Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $118,000.

Egyéb források