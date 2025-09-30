A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a 7-Eleven cégnél $136K yearként a Software Engineer II szinthez és $171K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $156K. Tekintsd meg a 7-Eleven teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
