7-Eleven Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a 7-Eleven cégnél összesen ₹34.4K yearként. Tekintsd meg a 7-Eleven teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹34.4K
Szint
Software Engineer II
Alapbér
₹31.5K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹2.9K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a 7-Eleven?

₹160K

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a 7-Eleven cégnél in Greater Bengaluru évi ₹50,095 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 7-Eleven cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹31,274.

