4flow Vezetési tanácsadó Fizetések

Az átlagos Vezetési tanácsadó teljes kompenzáció in Germany a 4flow cégnél €65.1K és €92.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a 4flow teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$86K - $101K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$75K$86K$101K$107K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a 4flow?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a 4flow cégnél in Germany évi €92,824 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 4flow cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €65,056.

