3Pillar Global
3Pillar Global Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Romania a 3Pillar Global cégnél RON 188K és RON 263K yearként között mozog. Tekintsd meg a 3Pillar Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$46.2K - $55.9K
Romania
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a 3Pillar Global?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a 3Pillar Global cégnél in Romania évi RON 263,232 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3Pillar Global cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Romania jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 188,347.

