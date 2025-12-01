Cégjegyzék
3Pillar Global
3Pillar Global Programmenedzser Fizetések

Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in India a 3Pillar Global cégnél ₹5.45M és ₹7.44M yearként között mozog. Tekintsd meg a 3Pillar Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$66.6K - $80.6K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a 3Pillar Global?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a 3Pillar Global cégnél in India évi ₹7,438,817 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3Pillar Global cégnél a Programmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,450,857.

Egyéb források

