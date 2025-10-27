Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a 3M cégnél $87.9K yearként a T1 szinthez és $170K yearként a T4A szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $112K. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
Software Developer(Belépő szint)
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
Advanced Software Developer
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
Senior Software Developer
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
Specialist Software Developer
$154K
$148K
$0
$6.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

0%

ÉV 2

100 %

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a 3M cégnél in United States évi $218,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3M cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,500.

