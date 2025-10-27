A Termékmenedzser kompenzáció in India a 3M cégnél összesen ₹8.16M yearként a T3 szinthez. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
ÉV 1
0%
ÉV 2
100 %
ÉV 3
A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)
0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)
100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.