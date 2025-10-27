Cégjegyzék
A Termékmenedzser kompenzáció in India a 3M cégnél összesen ₹8.16M yearként a T3 szinthez. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹1.72M - ₹2.01M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

0%

ÉV 2

100 %

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a 3M cégnél in India évi ₹8,159,106 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3M cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,496,373.

Egyéb források