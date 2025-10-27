Cégjegyzék
Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United States a 3M cégnél $76.4K és $106K yearként között mozog. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$81.9K - $96.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$76.4K$81.9K$96.5K$106K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

0%

ÉV 2

100 %

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a 3M cégnél in United States évi $106,470 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3M cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $76,440.

Egyéb források