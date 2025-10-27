A Adattudós kompenzáció in United States a 3M cégnél $161K yearként a T1 szinthez és $156K yearként a T4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
0%
ÉV 1
0%
ÉV 2
100 %
ÉV 3
A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)
0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)
100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.