Az átlagos Vegyészmérnök teljes kompenzáció in United States a 3M cégnél $82.5K és $113K yearként között mozog. Tekintsd meg a 3M teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$88.3K - $107K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$82.5K$88.3K$107K$113K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

0%

ÉV 2

100 %

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (100.00% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU + Options

A 3M cégnél a RSU + Options 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vegyészmérnök pozícióra a 3M cégnél in United States évi $112,520 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 3M cégnél a Vegyészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $82,450.

