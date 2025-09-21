Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in India a 360 Degree Cloud Technologies cégnél ₹696K és ₹950K yearként között mozog. Tekintsd meg a 360 Degree Cloud Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!