1X Technologies
1X Technologies Fizetések

1X Technologies fizetési tartománya $72,525 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $193,184 Ügyfélszolgálat felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól 1X Technologies. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Ügyfélszolgálat
$193K
Hardvermérnök
$127K
Gépészmérnök
$83.4K

Szoftverfejlesztő
$72.5K
A legmagasabb fizetésű szerep a 1X Technologies-nél a Ügyfélszolgálat at the Common Range Average level, évi $193,184 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A 1X Technologies-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $104,998.

