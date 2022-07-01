Cégkönyvtár
1WorldSync
Itt dolgozik? Igényelje cégét

1WorldSync Fizetések

1WorldSync fizetési tartománya $7,568 teljes kompenzációban évente Grafikus alsó végén $140,700 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól 1WorldSync. Utoljára frissítve: 8/10/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Grafikus
$7.6K
Termékdizájner
$29.6K
Bevételi műveletek
$74.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Szoftverfejlesztő
$141K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a 1WorldSync-nél a Szoftverfejlesztő at the Common Range Average level, évi $140,700 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A 1WorldSync-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $52,005.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a 1WorldSync-nél

Kapcsolódó cégek

  • Sensera Systems
  • Eigen Technologies
  • LogMeIn
  • Verifone
  • Arcesium
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források