1Password Fizetések

1Password fizetési tartománya $32,474 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $218,900 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól 1Password. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékdizájner
Median $115K
Ügyfélszolgálat
Median $32.5K

Termékvezető
Median $118K
Értékesítés
Median $139K
Üzleti elemző
$80.2K
Ügyfélmenedzsment
$137K
Adattudományi vezető
$161K
Adattudós
$137K
Marketing
$80.6K
Partnerkapcsolati menedzser
$92.6K
Termék dizájn vezető
$188K
Értékesítési mérnök
$123K
Szoftverfejlesztési vezető
$219K
Műszaki szakíró
$117K
UX kutató
$55K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A 1Password-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

Den højest betalende rolle rapporteret hos 1Password er Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $218,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos 1Password er $123,310.

