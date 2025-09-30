Cégjegyzék
1mg Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a 1mg cégnél összesen $76.3K yearként a Software Engineer I szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $103K. Tekintsd meg a 1mg teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 2 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Mik a karrierszintek a 1mg?

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a 1mg cégnél in United States évi $143,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A 1mg cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,000.

