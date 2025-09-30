Cégjegyzék
100ms Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a 100ms cégnél összesen ₹44.3K yearként. Tekintsd meg a 100ms teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹44.3K
Szint
E4
Alapbér
₹36.7K
Stock (/yr)
₹2.4K
Bónusz
₹5.2K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a 100ms?

₹160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

100ms in Greater BengaluruSzoftvermérnök职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹5,312,813。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
100ms in Greater BengaluruSzoftvermérnök职位的年度总薪酬中位数为₹3,201,064。

Egyéb források