Starry Fizetések

Starry fizetési tartománya $104,475 teljes kompenzációban évente Gépészmérnök alsó végén $182,408 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Starry. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $114K
Hardvermérnök
$117K
Gépészmérnök
$104K

Termékvezető
$155K
Projektmenedzser
$124K
Szoftverfejlesztési vezető
$182K
Technikai projektmenedzser
$119K
GYIK

Највише плаћена улога пријављена у Starry је Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $182,408. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Starry је $119,400.

