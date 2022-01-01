Cégkönyvtár
Staples
Staples Fizetések

Staples fizetési tartománya $26,722 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $283,575 Pénzügyi elemző felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Staples. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $135K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
Median $98.5K
Értékesítés
Median $26.7K

Termékvezető
Median $138K
Termékdizájner
Median $66.4K

UX tervező

Üzleti elemző
$119K
Adatelemző
$69.7K
Pénzügyi elemző
$284K
Marketing
$49.8K
Projektmenedzser
$96.5K
Kiberbiztonság elemző
$40.2K
Szoftverfejlesztési vezető
$175K
Megoldásépítész
$145K
Technikai projektmenedzser
$101K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Staples-nél a Pénzügyi elemző at the Common Range Average level, évi $283,575 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Staples-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $99,500.

