Sally Beauty Holdings Fizetések

Sally Beauty Holdings fizetési tartománya $58,800 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $129,350 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Sally Beauty Holdings . Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Informatikus
$58.8K
Marketing
$68.6K
Termékvezető
$116K

Szoftverfejlesztő
$129K
UX kutató
$113K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Sally Beauty Holdings -nél a Szoftverfejlesztő at the Common Range Average level, évi $129,350 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Sally Beauty Holdings -nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $112,700.

