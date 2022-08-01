Cégkönyvtár
Saks Fifth Avenue Fizetések

Saks Fifth Avenue fizetési tartománya $72,471 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $280,500 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Saks Fifth Avenue. Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $200K
Könyvelő
$95.5K
Adatelemző
$79.6K

Adattudós
$156K
Grafikus
$90.5K
Informatikus
$72.5K
Marketing
$114K
Marketing operációk
$151K
Termékvezető
$144K
Toborzó
$91.8K
Szoftverfejlesztési vezető
$281K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Saks Fifth Avenue-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $280,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Saks Fifth Avenue-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,425.

