SAIC Fizetések

SAIC fizetési tartománya $40,768 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $651,379 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól SAIC. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Hálózati mérnök

Rendszermérnök

DevOps mérnök

Informatikus
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Megoldásépítész
Median $220K

Felhő architekt

Adattudós
Median $125K
Kiberbiztonság elemző
Median $177K
Adminisztratív asszisztens
$131K
Repülőgépmérnök
$84.6K
Üzleti működés
$142K
Üzleti elemző
$75.3K
Adatelemző
$40.8K
Villamosmérnök
$230K
Hardvermérnök
$161K
Emberi erőforrások
$147K
Menedzsment tanácsadó
$121K
Gépészmérnök
$104K
Termékdizájner
$651K
Termékvezető
$191K
Programmenedzser
$166K
Projektmenedzser
$169K
Értékesítés
$124K
Értékesítési mérnök
$136K
Technikai projektmenedzser
$177K
