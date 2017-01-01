Egyedi adatpontok megtekintése
Lorax Capital Partners is a private equity firm based in Egypt, managing over $320 million. It connects global investors with investment opportunities in Egypt, aiming to foster economic development.
Feliratkozás a ellenőrzött ajánlatokra.E-mailben megkapja a kompenzáció részleteinek bontását. Tudjon meg többet →
Ez az oldal védett a reCAPTCHA által, és a Google Adatvédelmi irányelvei és a Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Kiemelt állások
Kapcsolódó cégek
Egyéb források