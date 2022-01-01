Cégkönyvtár
Kroger
Kroger Fizetések

Kroger fizetési tartománya $33,446 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $211,050 Marketing operációk felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Kroger. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adatmérnök

Termékvezető
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Termékdizájner
Median $135K

UX tervező

Informatikus
Median $99.5K
Adattudós
Median $118K
Projektmenedzser
Median $170K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $186K
Könyvelő
$80.6K

Technikai könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$50.7K
Üzleti működési vezető
$126K
Üzleti elemző
$33.4K
Ügyfélszolgálat
$78.6K
Ügyfélmenedzsment
$75.4K
Adatelemző
$60.3K
Pénzügyi elemző
$95.5K
Menedzsment tanácsadó
$191K
Marketing
$94.3K
Marketing operációk
$211K
Programmenedzser
$169K
Toborzó
$74.9K
Értékesítés
$86.7K
Kiberbiztonság elemző
$69.7K
UX kutató
$191K
