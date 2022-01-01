Cégkönyvtár
Eightfold
Eightfold Fizetések

Eightfold fizetési tartománya $46,072 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $521,380 Emberi erőforrások felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Eightfold. Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $51.1K
Emberi erőforrások
$521K

Termékdizájner
$173K
Projektmenedzser
$204K
Toborzó
$81.5K
Értékesítés
$119K
Értékesítési mérnök
$173K
Szoftverfejlesztési vezető
$390K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
Options

A Eightfold-nél a Options 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

The highest paying role reported at Eightfold is Emberi erőforrások at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $521,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Eightfold is $146,130.

