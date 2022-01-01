Cégkönyvtár
Credit Karma
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Credit Karma Fizetések

Credit Karma fizetési tartománya $99,500 teljes kompenzációban évente Üzleti működés alsó végén $727,714 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Credit Karma. Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adatmérnök

Termékvezető
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
Median $273K
Adattudós
Median $280K
Termékdizájner
Median $447K
Üzleti elemző
Median $200K
Technikai projektmenedzser
Median $285K
Üzletfejlesztés
Median $224K
Üzleti működés
$99.5K
Adattudományi vezető
$334K
Termék dizájn vezető
$561K
Programmenedzser
$154K
Toborzó
$117K
Értékesítés
$408K
Kiberbiztonság elemző
$219K
Megoldásépítész
$362K

Adatarchitekt

Cloud Security Architect

Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Credit Karma-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Credit Karma-nél a Termékvezető at the Director level, évi $727,714 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Credit Karma-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $321,045.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Credit Karma-nél

Kapcsolódó cégek

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források