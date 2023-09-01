Cégkönyvtár
Coda Payments
Coda Payments Fizetések

Coda Payments fizetési tartománya $32,973 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $59,974 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Coda Payments. Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $60K
Adattudós
$33K
Termékvezető
$38.8K

Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Coda Payments-nél a Szoftverfejlesztő, évi $59,974 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Coda Payments-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $38,794.

