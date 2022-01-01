ChargePoint Fizetések

Cégkönyvtár
ChargePoint fizetési tartománya $55,088 teljes kompenzációban évente Adattudományi vezető alsó végén $266,325 Technikai projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól ChargePoint. Utoljára frissítve: 8/8/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $190K
Termékvezető
Median $130K
Hardvermérnök
Median $160K

Adattudományi vezető
$55.1K
Adattudós
$59K
Villamosmérnök
$209K
Pénzügyi elemző
$224K
Emberi erőforrások
$113K
Informatikus
$104K
Gépészmérnök
$158K
Programmenedzser
$234K
Értékesítés
$206K
Szoftverfejlesztési vezető
$244K
Technikai projektmenedzser
$266K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A ChargePoint-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a ChargePoint-nél a Technikai projektmenedzser at the Common Range Average level, évi $266,325 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A ChargePoint-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $175,000.

