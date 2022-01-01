Cégkönyvtár
Belden
Belden Fizetések

Belden fizetési tartománya $35,474 teljes kompenzációban évente Pénzügyi elemző alsó végén $236,175 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Belden. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Könyvelő
$148K
Pénzügyi elemző
$35.5K
Informatikus
$79.6K

Szoftverfejlesztő
$137K
Megoldásépítész
$236K
A legmagasabb fizetésű szerep a Belden-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $236,175 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Belden-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,310.

