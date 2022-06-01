Cégkönyvtár
Bechtle
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Bechtle Fizetések

Bechtle fizetési tartománya $45,097 teljes kompenzációban évente Irányítástechnikai mérnök alsó végén $182,910 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Bechtle. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $88.5K
Irányítástechnikai mérnök
$45.1K
Informatikus
$82.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
$146K
Értékesítéstámogatás
$69K
Megoldásépítész
$183K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Bechtle-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $182,910 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Bechtle-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,729.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Bechtle-nél

Kapcsolódó cégek

  • eClerx
  • HireRight
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • AgileThought
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források