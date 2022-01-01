Cégkönyvtár
Applied Intuition
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Applied Intuition Fizetések

Applied Intuition fizetési tartománya $100,500 teljes kompenzációban évente UX kutató alsó végén $483,570 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Applied Intuition. Utoljára frissítve: 8/7/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Toborzó
Median $140K
Üzletfejlesztés
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Emberi erőforrások
$422K
Gépészmérnök
$136K
Termékdizájner
$484K
Kiberbiztonság elemző
$143K
Szoftverfejlesztési vezető
$201K
Technikai projektmenedzser
$201K
UX kutató
$101K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
Options

A Applied Intuition-nél a Options 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
Options

A Applied Intuition-nél a Options 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogasson el a Levels.fyi közösségbe, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karrier tanácsokat kapjon és még többet.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Applied Intuition-nél a Termékdizájner at the Common Range Average level, évi $483,570 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Applied Intuition-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $200,940.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Applied Intuition-nél

Kapcsolódó cégek

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források