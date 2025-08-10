Financijski analitičar Plaća u Curitiba, Brazil

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil je R$23,132.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil, prosječna ukupna kompenzacija je R$23,132.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od R$675,387.