Financijski analitičar Plaća u Curitiba, Brazil

R$23,132
Medijalna Ukupna Kompenzacija
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Nema pronađenih plaća
Kolika je plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil?
Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil je R$23,132.
Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil?
Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil, prosječna ukupna kompenzacija je R$23,132.
Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil?
Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Curitiba, Brazil je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od R$675,387.
