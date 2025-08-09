Financijski analitičar Plaća u Casablanca, Morocco

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco je MAD 171,864.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco, prosječna ukupna kompenzacija je MAD 171,864.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Casablanca, Morocco je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od MAD 1,147,641.