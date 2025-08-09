Financijski analitičar Plaća u Bratislava, Slovakia

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia je €32,538.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia, prosječna ukupna kompenzacija je €32,538.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Bratislava, Slovakia je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od €109,860.