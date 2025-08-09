Financijski analitičar Plaća u Bournemouth, United Kingdom

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom je £33,549.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom, prosječna ukupna kompenzacija je £33,549.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Bournemouth, United Kingdom je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od £93,153.