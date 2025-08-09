Financijski analitičar Plaća u Bogota, Colombia

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Bogota, Colombia? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Bogota, Colombia je COP 66,945,882.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Bogota, Colombia? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Bogota, Colombia, prosječna ukupna kompenzacija je COP 66,945,882.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Bogota, Colombia? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Bogota, Colombia je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od COP 492,685,325.