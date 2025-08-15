Financijski analitičar Plaća u Almaty, Kazakhstan

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan je KZT 5,067,759.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan, prosječna ukupna kompenzacija je KZT 5,067,759.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Almaty, Kazakhstan je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od KZT 62,159,186.