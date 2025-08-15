Financijski analitičar Plaća u Abu Dhabi, United Arab Emirates

Kolika je plaća za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates? Prosječna ukupna kompenzacija za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates je AED 239,998.

Kolika je minimalna plaća za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates? Iako ne postoji minimalna plaća za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates, prosječna ukupna kompenzacija je AED 239,998.

Koja tvrtka najviše plaća za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates? Tvrtka koja najviše plaća za Financijski analitičar u Abu Dhabi, United Arab Emirates je Microsoft s prosječnom ukupnom kompenzacijom od AED 441,484.