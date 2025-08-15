Svi Naslovi
Modni dizajner

United Kingdom

Modni dizajner Icon

Modni dizajner Plaća u United Kingdom

£32,167

Medijalna Ukupna Kompenzacija

💪 DoprinesiVaša Plaća

Pogledaj Poslove

Nedavno Poslane Plaće

DodajDodaj kompenzacijuDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna kompenzacija

Osnovna | Dionice (godina) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Objave zajednice

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

51 22
51 22

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

37 15
37 15
💬 Pridružite se raspravi!

Dobijte Stručnu Pomoć

1:1 Pregovaranje o Plaći

1:1 Pregovaranje o Plaći

Dobijte plaću, ne odbijanje. Pomažemo ljudima poput vas da dobiju povećanja od $150k+ (ponekad $1.5M+).

Rezerviraj SjednicuRezerviraj Sjednicu
Pregled Životopisa

Pregled Životopisa

Prestanite se prijavljivati na poslove. Neka vas recruiteri jure.

Rezerviraj PregledRezerviraj Pregled

Često postavljena pitanja

  1. Kolika je plaća za Modni dizajner u United Kingdom?

    Prosječna ukupna kompenzacija za Modni dizajner u United Kingdom je £32,167.

  2. Kolika je minimalna plaća za Modni dizajner u United Kingdom?

    Iako ne postoji minimalna plaća za Modni dizajner u United Kingdom, prosječna ukupna kompenzacija je £32,167.

  3. Imam drugačije pitanje

Volite našu misiju? Pridružite se tisućama profesionalaca koji podržavaju transparentnost plaća!
💪 Podijelite Svoju Plaću

Je li vam ova stranica bila korisna?