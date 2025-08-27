Svi nazivi
Znanstvenik Podataka

Chandigarh, India

Znanstvenik Podataka Icon

Znanstvenik Podataka Plaća u Chandigarh, India

Odvojite minutu da podržite jednakost plaća!

Priložitev vaše plaće i pozivanje prijatelja da učine isto znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i cijelu zajednicu.

💪 PriložiteVaša plaća

Pogledajte poslove

Nedavno poslane plaće

DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Dodaj svoju kompenzaciju🎯 Sve Znanstvenik Podataka plaće

Objave zajednice

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

40 15
40 15

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency ...

69 19
69 19

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9
💬 Pridružite se raspravi!

Dobij stručnu pomoć

1:1 Pregovaranje o plati

1:1 Pregovaranje o plati

Budi plaćen, ne prevaren. Pomogli smo ljudima poput tebe da dobiju povećanja od $30k+ (ponekad $300k+).

Zakaži sesijuZakaži sesiju
Pregled biografije

Pregled biografije

Prestani se prijavljovati za poslove. Učini da te regrutori umjesto toga traže.

Rezerviraj pregledRezerviraj pregled

Česta pitanja

  1. Kolika je plaća Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India?

    Prosječna ukupna kompenzacija Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India je ₹1,717,581.

  2. Kolika je minimalna plaća Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India?

    Iako ne postoji minimalna plaća za Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India, prosječna ukupna kompenzacija je ₹1,717,581.

  3. Koja tvrtka najbolje plaća Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India?

    Tvrtka koja najbolje plaća Znanstvenik Podataka u Chandigarh, India je Grab s prosječnom ukupnom kompenzacijom od ₹11,905,101.

  4. Imam drugo pitanje

Sviđa vam se naša misija? Pridružite se tisućama profesionalaca koji podržavaju transparentnost plaća!
💪 Priložite Svoju Plaću

Je li vam ova stranica bila korisna?