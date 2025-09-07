Svi nazivi
Znanstvenik Podataka

Butte-Bozeman Area, US

Znanstvenik Podataka Icon

Znanstvenik Podataka Plaća u Butte-Bozeman Area, US

$223,000

Medijan ukupne naknade

Sve Razine

💪 PriložiteVaša plaća

Pogledajte poslove

Nedavno poslane plaće

DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Dodaj svoju kompenzaciju🎯 Sve Znanstvenik Podataka plaće

Objave zajednice

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 24
56 24

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

41 17
41 17
💬 Pridružite se raspravi!

Dobij stručnu pomoć

1:1 Pregovaranje o plati

1:1 Pregovaranje o plati

Budi plaćen, ne prevaren. Pomogli smo ljudima poput tebe da dobiju povećanja od $30k+ (ponekad $300k+).

Zakaži sesijuZakaži sesiju
Pregled biografije

Pregled biografije

Prestani se prijavljovati za poslove. Učini da te regrutori umjesto toga traže.

Rezerviraj pregledRezerviraj pregled

Česta pitanja

  1. Kolika je plaća Znanstvenik Podataka u Butte-Bozeman Area, US?

    Prosječna ukupna naknada za Znanstvenik Podataka u Butte-Bozeman Area, US iznosi $223,000.

  2. Kolika je minimalna plaća Znanstvenik Podataka u Butte-Bozeman Area, US?

    Iako ne postoji minimalna plaća za Znanstvenik Podataka u Butte-Bozeman Area, US, prosječna ukupna naknada iznosi $223,000.

  3. Imam drugo pitanje

Sviđa vam se naša misija? Pridružite se tisućama profesionalaca koji podržavaju transparentnost plaća!
💪 Priložite Svoju Plaću

Je li vam ova stranica bila korisna?