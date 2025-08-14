Računovođa Plaća u Bombay, India

Kolika je plaća za Računovođa u Bombay, India? Prosječna ukupna kompenzacija za Računovođa u Bombay, India je ₹260,492.

Kolika je minimalna plaća za Računovođa u Bombay, India? Iako ne postoji minimalna plaća za Računovođa u Bombay, India, prosječna ukupna kompenzacija je ₹260,492.

Koja tvrtka najviše plaća za Računovođa u Bombay, India? Tvrtka koja najviše plaća za Računovođa u Bombay, India je Ernst and Young s prosječnom ukupnom kompenzacijom od ₹3,181,556.