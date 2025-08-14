Računovođa Plaća u Birmingham, United Kingdom

Kolika je plaća za Računovođa u Birmingham, United Kingdom? Prosječna ukupna kompenzacija za Računovođa u Birmingham, United Kingdom je £33,694.

Kolika je minimalna plaća za Računovođa u Birmingham, United Kingdom? Iako ne postoji minimalna plaća za Računovođa u Birmingham, United Kingdom, prosječna ukupna kompenzacija je £33,694.

Koja tvrtka najviše plaća za Računovođa u Birmingham, United Kingdom? Tvrtka koja najviše plaća za Računovođa u Birmingham, United Kingdom je Ernst and Young s prosječnom ukupnom kompenzacijom od £27,980.