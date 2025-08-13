Računovođa Plaća u Almaty, Kazakhstan

Kolika je plaća za Računovođa u Almaty, Kazakhstan? Prosječna ukupna kompenzacija za Računovođa u Almaty, Kazakhstan je KZT 5,579,099.

Kolika je minimalna plaća za Računovođa u Almaty, Kazakhstan? Iako ne postoji minimalna plaća za Računovođa u Almaty, Kazakhstan, prosječna ukupna kompenzacija je KZT 5,579,099.

Koja tvrtka najviše plaća za Računovođa u Almaty, Kazakhstan? Tvrtka koja najviše plaća za Računovođa u Almaty, Kazakhstan je Ernst and Young s prosječnom ukupnom kompenzacijom od KZT 18,971,175.