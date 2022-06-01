Zymergen Plaće

Plaće u Zymergen kreću se od $154,225 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $225,400 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zymergen . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025