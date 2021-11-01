Imenik tvrtki
Zwift
Zwift Plaće

Plaće u Zwift kreću se od $75,154 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $264,500 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zwift. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $265K
Softverski Inženjer
Median $138K
Znanstvenik Podataka
Median $215K

Ljudski Resursi
$186K
Marketing
$75.2K
Menadžer Programa
$156K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$188K
Menadžer Tehničkih Programa
$150K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zwift je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $264,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zwift je $170,850.

Ostali resursi