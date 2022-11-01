Imenik tvrtki
Zurich Insurance
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Zurich Insurance Plaće

Plaće u Zurich Insurance kreću se od $27,980 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $281,400 za Investicijski Bankar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Zurich Insurance. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik Podataka
Median $121K
Softverski Inženjer
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arhitekt Rješenja
Median $61.7K
Administrativni Asistent
$28K
Poslovni Analitičar
$53.7K
Menadžer Znanosti o Podacima
$224K
Financijski Analitičar
$44.9K
Ljudski Resursi
$48.7K
IT Tehnolog
$43.7K
Investicijski Bankar
$281K
Menadžment Konzultant
$202K
Dizajner Proizvoda
$62.3K
Menadžer Proizvoda
$170K
Menadžer Programa
$161K
Menadžer Projekta
$130K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$66.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$218K
Osiguravatelj
$78.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Zurich Insurance je Investicijski Bankar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $281,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Zurich Insurance je $110,725.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zurich Insurance

Povezane tvrtke

  • Amazon
  • Pinterest
  • Apple
  • Intuit
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi